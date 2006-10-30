Арустамян об Акинфееве в сборной на Евро-2020: «Есть противоречивая информация»

Комментатор Нобель Арустамян не исключил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев будет вызван в сборную России на .

«Акинфеева не позовут в сборную? Вы знаете, есть противоречивая информация. Я сейчас говорю про чемпионат Европы», — сказал Арустамян.

Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России в октябре 2018 года.

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