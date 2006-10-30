Малкин о паспорте США: «И мысли не возникало отказаться от российского гражданства и выступления за сборную»

Нападающий «Питтсбурга» высказался касательно своего американского гражданства.

«У меня и мысли не возникало отказаться от российского гражданства и от выступления за мою национальную сборную. Каждое лето я приезжаю в отпуск в Россию, сформировавшую меня как личность и как игрока. Именно это является показателем моего отношения к родине, а американский паспорт можно считать документом, который позволяет мне и моей семье справляться со всеми сложностями, возникающими при работе, в социальных и бытовых вопросах в другой стране, где я провожу более 9 месяцев году», – сказал Малкин.

Хоккеист добавил, что ему неприятны спекуляции в СМИ по поводу американского паспорта.

«Но обиды я ни на кого не держу. Возможно, все это из-за плохой информированности и из-за негативного фона и обстоятельств, при которых общественность узнала о паспорте. В ответ я могу сделать одно – сосредоточиться на хоккее. Чтобы радовать болельщиков разных политических взглядов, но одинаково сильно любящих нашу страну», – заявил Малкин.

Форвард также отметил, что получил американский паспорт «достаточно давно».

Во втором паспорте Малкина нет ничего страшного. Ему так удобнее

Буре тоже получал американский паспорт, но отказался от него

Оказалось, что у Малкина есть американский паспорт. Он состоит в Putin Team и критиковал Панарина

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