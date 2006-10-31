«МЮ» выбил «Челси» из Кубка лиги (2:1) благодаря дублю Рэшфорда

В 4-м раунде Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» (2:1).
Дубль сделал нападающий манкунианцев Маркус Рэшфорд.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 30 октября, 23.05, «Стэмфорд Бридж»
-
Челси –
Кабальеро, Алонсо, Геи, Джеймс, Зума, Гилмур (Маунт, 70), Ковачич, Пулишич (Педро, 70), Жоржиньо, Хадсон-Одои, Батшуайи (Абрахам, 78).
-
Манчестер Юнайтед –
Ромеро, Уильямс, Магуайр, Линделеф (Марсьяль, 66), Уан-Биссака, Джеймс, Мактомини, Лингард (Перейра, 67), Фред, Рохо, Рэшфорд (Янг, 80).