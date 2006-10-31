«МЮ» выбил «Челси» из Кубка лиги (2:1) благодаря дублю Рэшфорда

Теги Манчестер Юнайтед Челси Кубок английской лиги Футбол

В 4-м раунде Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» (2:1).

Дубль сделал нападающий манкунианцев Маркус Рэшфорд.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Челси – Манчестер Юнайтед 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
30 октября, 23.05, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 25, пенальти Рэшфорд, 1:1 – 61 Батшуайи, 1:2 – 73 Рэшфорд.
ЧелсиКабальеро, Алонсо, Геи, Джеймс, Зума, Гилмур (Маунт, 70), Ковачич, Пулишич (Педро, 70), Жоржиньо, Хадсон-Одои, Батшуайи (Абрахам, 78).
Манчестер ЮнайтедРомеро, Уильямс, Магуайр, Линделеф (Марсьяль, 66), Уан-Биссака, Джеймс, Мактомини, Лингард (Перейра, 67), Фред, Рохо, Рэшфорд (Янг, 80).
Предупреждения:
Мактомини (11), Батшуайи (18), Фред (83), Ковачич (90).

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