«Ювентус» обыграл «Дженоа» благодаря голу Роналду с пенальти и вышел на 1-е место в Серии А

В матче 10-го тура Серии А «Ювентус» обыграл «Дженоа» (2:1).
Победный гол забил нападающий туринцев Криштиану Роналду с пенальти.
После этого «Ювентус» вышел на первое место в Серии А, набрав 26 очков.
- Дата проведения
- 30 октября, 23.00, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Буффон, Куадрадо, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Хедира (Рабьо, 61), Бентанкур, Матюиди (Рэмзи, 61), Бернардески (Дуглас Коста, 79), Дибала, Роналду.
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Дженоа –
Раду, Гильоне, Ромеро, Сапата, Анкерсен, Шене, Кассата, Пандев (Гюмюш, 68), Агудело (Радованович, 84), Куаме (Санабрия, 81), Пинамонти.