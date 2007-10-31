«Ювентус» обыграл «Дженоа» благодаря голу Роналду с пенальти и вышел на 1-е место в Серии А

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В матче 10-го тура Серии А «Ювентус» обыграл «Дженоа» (2:1).

Победный гол забил нападающий туринцев Криштиану Роналду с пенальти. 

После этого «Ювентус» вышел на первое место в Серии А, набрав 26 очков.

Ювентус – Дженоа 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
30 октября, 23.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 36 Бонуччи, 1:1 – 40 Куаме, 2:1 – 90, пенальти Роналду.
ЮвентусБуффон, Куадрадо, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Хедира (Рабьо, 61), Бентанкур, Матюиди (Рэмзи, 61), Бернардески (Дуглас Коста, 79), Дибала, Роналду.
ДженоаРаду, Гильоне, Ромеро, Сапата, Анкерсен, Шене, Кассата, Пандев (Гюмюш, 68), Агудело (Радованович, 84), Куаме (Санабрия, 81), Пинамонти.
Предупреждения:
Кассата (4), Бентанкур (28), Ругани (38), Пандев (56), Рабьо (76), Бонуччи (89).
Удаления:
Кассата (51), Маркетти (57), Рабьо (87).

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