Бывший замгендиректора оргкомитета «Россия-2018» о досье на чиновников ФИФА: «Эти «документы» – фальсификация»

Бывший заместитель генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Александр Джорджадзе в письме в редакцию Sports.ru прокомментировал информацию о том, что Россия могла воздействовать на чиновников ФИФА при выборах страны-хозяйки .

«Обнародованные The Insider так называемые «документы» – продукт фальсификации. Подобной переписки я не вел, а заявочный комитет таких документов не готовил. Жаль, что на протяжении 10 лет мне и моим товарищам приходится комментировать некомпетентных, а скорее злонамеренных «расследователей».

Еще раз повторю:

– Россия получила право на проведение ЧМ-2018 в честной конкурентной борьбе. Мы не нарушали правил выдвижения, установленных .

– В отношении заявок стран-участниц выдвижения на чемпионаты мира 2018 и 2022 года, включая российскую заявку, было проведено длительное, масштабное официальное расследование ФИФА. По итогам расследования был представлен официальный доклад. Он открыт для общественного доступа. Никаких нарушений с нашей стороны выявлено не было.

– И главное: Россия в 2018 году провела лучший в истории чемпионат мира по футболу. Весь мир – миллионы болельщиков – разделили с нами этот праздник. Это останется навсегда, а очередная публикация бульварного издания забудется уже завтра», – говорится в письме Джорджадзе Sports.ru.

В появившемся на этой неделе материале отмечалось, что Джорджадзе в марте 2010 года якобы направил Сергею Капкову, Аркадию Дворковичу и помощнику Игоря Шувалова Александру Плутнику письмо с досье на чиновников ФИФА.

The Insider сообщил, что оргкомитет «Россия-2018» рассматривал методы воздействия на чиновников ФИФА при выборах страны-хозяйки ЧМ