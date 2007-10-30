Широков об игре «Локо» с «Юве»: «Они стояли 89 минут у своих ворот. И мы пиарим такой футбол»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался об игре в Лиге чемпионов, а также о перспективах братьев Миранчуков.

– Как вам «Локомотив» в матче с «Ювентусом»?

– «Ювентус» выглядел безобразно. И мы в такой ситуации лишь раз перешли за центр. Возникает вопрос: а смысл было туда ехать? Какая разница, с каким счетом проиграть?

«Локомотив» только раз дошел до чужой штрафной и забил. А если бы дошли 2-3 раза, могли еще отличиться. С тем «Ювентусом», который был в тот день, это было вполне реально.

Вместо этого «Локомотив» стоял 89 минут у своих ворот. И мы пиарим такой футбол. Хотя у команды в составе есть чемпион мира, Европы, одни из лучших игроков России.

– Имеете в виду братьев Миранчуков? Кстати, Алексея много хвалили в Италии после матча с «Ювентусом».

– Для наших игроков лакмусовая бумажка – еврокубки и игры за сборную. В национальной команде Миранчуки не попадают в состав, а в Лиге чемпионов пока толком себя не проявили.

Но если у них появится шанс уехать в Европу – надо им воспользоваться. И уже потом смотреть, что из этого выйдет. Вот Головин уехал и прекрасно себя чувствует, – сказал Широков.