Орлов о вратарях сборной России: «Лучший сейчас – Джанаев. У Гильерме нет школы, Лунев не играет, ошибок наделал»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Гильерме Геннадий Орлов Сослан Джанаев Андрей Лунев Сочи Футбол

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о вратарях сборной России.

«Сейчас вообще трагедия для сборной. Вот кто будет играть против сборной Бельгии? Гильерме? А вы помните, Фабио Капелло сказал, что именно Гильерме проиграл матч «Локомотива» с «Ювентусом»?

Пробивали – он отпустил мяч перед собой. Это был второй гол. И это ошибка Гильерме. Да еще какая! И в игре со «Спартаком» он ошибся. И еще была игра, когда он левой рукой отбил мяч перед игроком в штрафной. У него нет школы.

Естественно, я переживаю за сборную. Тот же Лунев не играет. Почему? Сам виноват, столько ошибок наделал. Сейчас он немного приболел. Мне Семак сказал, что ему надо немножко выздороветь. Может быть, они его щадят.

Лучший вратарь сейчас – это вратарь «Сочи». Сослан Джанаев. Он у нас третий вратарь в сборной», – сказал Орлов.
 
 

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