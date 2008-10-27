Итоговый турнир WTA. Осака играет с Квитовой, Барти встретится с Бенчич

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Итоговый турнир WTA стартует двумя матчами Красной группы: в 11:30 по Москве Наоми Осака сыграет с Петрой Квитовой, а затем Эшли Барти – с Белиндой Бенчич.

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Шэньчжэнь, Китай

27 октября – 3 ноября 2019

Итоговый турнир WTA

Призовой фонд – 14 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап

Красная группа

 

Теннисистка ЭБ НО ПК ББ Матчи Сеты
Эшли Барти         0-0 0-0
Наоми Осака         0-0 0-0
Петра Квитова         0-0 0-0
Белинда Бенчич         0-0 0-0


 

Наоми Осака (Япония) Петра Квитова (Чехия)
Дата проведения
27 октября, 11.30
Онлайн матча

Эшли Барти (Австралия) Белинда Бенчич (Швейцария)
Дата проведения
27 октября, 13.00
Онлайн матча

 

Фиолетовая группа

 

Теннисистка КП БА СХ ЭС Матчи Сеты
К. Плишкова         0-0 0-0
Бьянка Андрееску         0-0 0-0
Симона Халеп         0-0 0-0
Элина Свитолина         0-0 0-0 

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