Итоговый турнир WTA. Осака играет с Квитовой, Барти встретится с Бенчич

Итоговый турнир WTA стартует двумя матчами Красной группы: в 11:30 по Москве Наоми Осака сыграет с Петрой Квитовой, а затем Эшли Барти – с Белиндой Бенчич.

Shiseido WTA Finals Shenzhen

Шэньчжэнь, Китай

27 октября – 3 ноября 2019

Итоговый турнир WTA



Призовой фонд – 14 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап



Красная группа

Теннисистка ЭБ НО ПК ББ Матчи Сеты Эшли Барти 0-0 0-0 Наоми Осака 0-0 0-0 Петра Квитова 0-0 0-0 Белинда Бенчич 0-0 0-0





Фиолетовая группа