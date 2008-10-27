Итоговый турнир WTA. Осака играет с Квитовой, Барти встретится с Бенчич

Итоговый турнир WTA стартует двумя матчами Красной группы: в 11:30 по Москве Наоми Осака сыграет с Петрой Квитовой, а затем Эшли Барти – с Белиндой Бенчич.
Shiseido WTA Finals Shenzhen
Шэньчжэнь, Китай
27 октября – 3 ноября 2019
Итоговый турнир WTA
Призовой фонд – 14 000 000 долларов
Крытые корты, хард
Групповой этап
Красная группа
|Теннисистка
|ЭБ
|НО
|ПК
|ББ
|Матчи
|Сеты
|Эшли Барти
|0-0
|0-0
|Наоми Осака
|0-0
|0-0
|Петра Квитова
|0-0
|0-0
|Белинда Бенчич
|0-0
|0-0
- Дата проведения
- 27 октября, 11.30
- Дата проведения
- 27 октября, 13.00
Фиолетовая группа
|Теннисистка
|КП
|БА
|СХ
|ЭС
|Матчи
|Сеты
|К. Плишкова
|0-0
|0-0
|Бьянка Андрееску
|0-0
|0-0
|Симона Халеп
|0-0
|0-0
|Элина Свитолина
|0-0
|0-0