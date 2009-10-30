СКА выиграл 1 из 12 матчей в основное время в октябре

СКА обыграл «Витязь» (3:2 Б) по буллитам в матче регулярного чемпионата .

В октябре питерский клуб выиграл всего 1 матч из 12 в основное время. Это произошло 13 октября во встрече с «Торпедо» (4:1).

Всего в этом месяце одержал 4 победы (3 – вне основного времени) и потерпел 8 поражений.

Команда тренера занимает второе место в таблице Западной конференции, имея на счету 30 очков в 25 играх.

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