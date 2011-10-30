«Автомобилист» опустился на последнее место в Восточной конференции

«Автомобилист» стал последним в таблице Восточной конференции по итогам игрового дня в КХЛ.

После того как «Амур» взял одно очко в игре с «Нефтехимиком» (3:4 Б), клуб из Екатеринбурга опустился на последнее место в таблице.

В активе «Амура» и «Автомобилиста» стало по 22 очка, но у хабаровчан восемь побед в основное время, а у екатеринбуржцев – шесть.

Сейчас серия поражений «Автомобилиста» составляет семь матчей. Завтра, 31 октября, команда тренера Андрея Мартемьянова сыграет с «Барысом».

🤩 Читайте лучший хоккейный инстаграм! Там много Овечкина, Панарина, а еще разные игры и конкурсы 🙌