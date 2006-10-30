Чемпионат Италии. «Наполи» принимает «Аталанту», «Ювентус» играет с «Дженоа»

В 10-м туре Серии А «Парма» уступила «Вероне» (0:1), «Интер» победил «Брешию» (2:1) на выезде.

Сегодня «Наполи» сыграет с «Аталантой», «Лацио» – с «Торино», «Ювентус» примет «Дженоа».

Завершится тур в четверг матчем «Милан» – СПАЛ.

Чемпионат Италии

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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