Чемпионат Италии. «Наполи» принимает «Аталанту», «Ювентус» играет с «Дженоа»

В 10-м туре Серии А «Парма» уступила «Вероне» (0:1), «Интер» победил «Брешию» (2:1) на выезде.
Сегодня «Наполи» сыграет с «Аталантой», «Лацио» – с «Торино», «Ювентус» примет «Дженоа».
Завершится тур в четверг матчем «Милан» – СПАЛ.
Чемпионат Италии
10-й тур
- Дата проведения
- 30 октября, 21.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 30 октября, 23.00, «Сарденья»
- Дата проведения
- 30 октября, 23.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 30 октября, 23.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 30 октября, 23.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 30 октября, 23.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 30 октября, 23.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 31 октября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 29 октября, 21.00, «Эннио Тардини»
- Гол:
- 0:1 – 10 Лазович.
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Парма –
Сепе, Дармиан, Якопони, Дермаку, Пеццелла (Спрокати, 76), Куцка, Бругман, Барилла (Эрнани, 60), Кулусевски, Карамо, Жервиньо.
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Верона –
Сильвестри, Ррахмани, Кумбула, Гюнтер, Фараони, Амрабат, Велозу (Данци, 90), Лазович, Верре (Пессина, 62), Стемпиньски, Сальседо (Дзакканьи, 46).
- Дата проведения
- 29 октября, 23.00, «Марио Ригамонти»
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Брешия –
Альфонсо, Сабелли, Чистана, Гастальделло (Мартелла, 68), Мангравити (Ндой, 75), Матею, Бизоли, Тонали, Ромуло (Матри, 86), Балотелли, Доннарумма.
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Интер –
Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Гальярдини, Брозович, Барелла, Асамоа (Бираги, 81), Лукаку (Эспозито, 86), Мартинес.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.