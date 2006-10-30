Чемпионат Италии. «Наполи» принимает «Аталанту», «Ювентус» играет с «Дженоа»

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В 10-м туре Серии А «Парма» уступила «Вероне» (0:1), «Интер» победил «Брешию» (2:1) на выезде. 

Сегодня «Наполи» сыграет с «Аталантой», «Лацио» – с «Торино», «Ювентус» примет «Дженоа». 

Завершится тур в четверг матчем «Милан» – СПАЛ. 

Чемпионат Италии

10-й тур

Наполи – Аталанта
Дата проведения
30 октября, 21.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Кальяри – Болонья
Дата проведения
30 октября, 23.00, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Рома
Дата проведения
30 октября, 23.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Ювентус – Дженоа
Дата проведения
30 октября, 23.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Торино
Дата проведения
30 октября, 23.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Сампдория – Лечче
Дата проведения
30 октября, 23.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Сассуоло – Фиорентина
Дата проведения
30 октября, 23.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Милан – СПАЛ
Дата проведения
31 октября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Парма – Верона 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
29 октября, 21.00, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 10 Лазович.
ПармаСепе, Дармиан, Якопони, Дермаку, Пеццелла (Спрокати, 76), Куцка, Бругман, Барилла (Эрнани, 60), Кулусевски, Карамо, Жервиньо.
ВеронаСильвестри, Ррахмани, Кумбула, Гюнтер, Фараони, Амрабат, Велозу (Данци, 90), Лазович, Верре (Пессина, 62), Стемпиньски, Сальседо (Дзакканьи, 46).
Предупреждения:
Кумбула (26), Верре (36), Амрабат (51), Велозу (72), Жервиньо (90), Дзакканьи (90).

 

Брешия – Интер 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
29 октября, 23.00, «Марио Ригамонти»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 23 Мартинес, 0:2 – 63 Лукаку, 1:2 – 76, автогол Шкриньяр.
БрешияАльфонсо, Сабелли, Чистана, Гастальделло (Мартелла, 68), Мангравити (Ндой, 75), Матею, Бизоли, Тонали, Ромуло (Матри, 86), Балотелли, Доннарумма.
ИнтерХанданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Гальярдини, Брозович, Барелла, Асамоа (Бираги, 81), Лукаку (Эспозито, 86), Мартинес.
Предупреждения:
Кандрева (26), Чистана (44), Гальярдини (44), Матею (45), Шкриньяр (62), Ндой (79), Балотелли (87).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

Статистика серии А

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