Евролига. 5-й тур. ЦСКА сыграет дома с «Олимпиакосом», «Зенит» встретится в гостях с «Жальгирисом»

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Сегодня в рамках 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА сыграет дома с «Олимпиакосом».

«Зенит» встретится в гостях с «Жальгирисом».

Евролига

Регулярный чемпионат

5-й тур

ЦСКА Россия  –  Олимпиакос Греция 39:43 (2 четверть)
Дата проведения
30 октября, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

Жальгирис Литва  –  Зенит Россия
Дата проведения
30 октября, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Маккаби FOX Израиль  –  Фенербахче Турция
Дата проведения
30 октября, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  Реал Испания
Дата проведения
30 октября, 22.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча

Барселона Ласса Испания  –  Валенсия Баскет Испания
Дата проведения
30 октября, 23.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА Россия – 4-0, Барселона Испания – 4-0, Анадолу Эфес Турция – 4-1, Химки Россия – 4-1, Милан Италия – 4-1, Виллербан Франция – 3-2, Бавария Германия – 2-2, Жальгирис Литва – 2-2, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 2-2, Реал Испания – 2-2, Баскония Испания – 2-3, Панатинаикос Греция – 2-3, Олимпиакос Греция – 1-3, Фенербахче Турция – 1-3, Зенит Россия – 1-3, Црвена Звезда Сербия – 1-4, Альба Германия – 1-4, Валенсия Испания – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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