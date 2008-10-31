😱«Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка лиги по пенальти, в основное время – 5:5

В 4-м раунде Кубка английской лиги «Ливерпуль» дома победил «Арсенал» (5:5, 5:4 по пенальти) и вышел в следующую стадию.
«Ливерпуль» пропустил 5+ мячей на «Энфилде» во второй раз за последние 66 лет. В прошлый раз это также случилось в матче Кубка лиги с «Арсеналом» (3:6) в 2007 году.
На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 30 октября, 22.30, «Энфилд»
- Голы:
- 1:0 – 6, автогол Мустафи, 1:1 – 19 Торрейра, 1:2 – 26 Мартинелли, 1:3 – 36 Мартинелли, 2:3 – 43, пенальти Милнер, 2:4 – 54 Мэйтленд-Найлз, 3:4 – 58 Окслейд-Чемберлен, 4:4 – 62 Ориги, 4:5 – 70 Уиллок, 5:5 – 90 Ориги.
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Ливерпуль –
Келлехер, Эллиот, Гомес, ван дер Берг, Окслейд-Чемберлен (Чиривелья, 81), Уильямс, Лаллана, Милнер, Кейта (Джонс, 55), Ориги, Брюстер.
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Арсенал –
Мартинес, Мустафи, Бельерин, Холдинг, Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Себальос, 72), Уиллок, Мартинелли, Озил (Гендузи, 65), Колашинац (Тирни, 83), Сака.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4.