😱«Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка лиги по пенальти, в основное время – 5:5

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В 4-м раунде Кубка английской лиги «Ливерпуль» дома победил «Арсенал» (5:5, 5:4 по пенальти) и вышел в следующую стадию.

«Ливерпуль» пропустил 5+ мячей на «Энфилде» во второй раз за последние 66 лет. В прошлый раз это также случилось в матче Кубка лиги с «Арсеналом» (3:6) в 2007 году.

На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Ливерпуль – Арсенал 5:5 (2:3, 3:2, 0:0, 0:0), по пенальти - 5:4
Дата проведения
30 октября, 22.30, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 6, автогол Мустафи, 1:1 – 19 Торрейра, 1:2 – 26 Мартинелли, 1:3 – 36 Мартинелли, 2:3 – 43, пенальти Милнер, 2:4 – 54 Мэйтленд-Найлз, 3:4 – 58 Окслейд-Чемберлен, 4:4 – 62 Ориги, 4:5 – 70 Уиллок, 5:5 – 90 Ориги.
ЛиверпульКеллехер, Эллиот, Гомес, ван дер Берг, Окслейд-Чемберлен (Чиривелья, 81), Уильямс, Лаллана, Милнер, Кейта (Джонс, 55), Ориги, Брюстер.
АрсеналМартинес, Мустафи, Бельерин, Холдинг, Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Себальос, 72), Уиллок, Мартинелли, Озил (Гендузи, 65), Колашинац (Тирни, 83), Сака.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4.
Предупреждения:
Брюстер (24), Лаллана (44), Уиллок (64), Колашинац (77), Сака (85).

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