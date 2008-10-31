😱«Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка лиги по пенальти, в основное время – 5:5

В 4-м раунде Кубка английской лиги «Ливерпуль» дома победил «Арсенал» (5:5, 5:4 по пенальти) и вышел в следующую стадию.

«Ливерпуль» пропустил 5+ мячей на «Энфилде» во второй раз за последние 66 лет. В прошлый раз это также случилось в матче Кубка лиги с «Арсеналом» (3:6) в 2007 году.

На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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