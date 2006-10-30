ЦСКА выбил «Уфу» из Кубка благодаря голу Бийола на 93-й минуте

ЦСКА победил «Уфу» (1:0) в матче 1/8 финала Олимп Кубка России и вышел в четвертьфинал.

Победный мяч на 93-й минуте забил полузащитник Яка Бийол.

В 1/4 финала ЦСКА сыграет с победителем пары «Спартак» – «Ростов».

На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию этой игры. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.

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