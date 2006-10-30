ЦСКА выбил «Уфу» из Кубка благодаря голу Бийола на 93-й минуте

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ЦСКА победил «Уфу» (1:0) в матче 1/8 финала Олимп Кубка России и вышел в четвертьфинал.

Победный мяч на 93-й минуте забил полузащитник Яка Бийол.

В 1/4 финала ЦСКА сыграет с победителем пары «Спартак» – «Ростов».

На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию этой игры. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.

ЦСКА – Уфа 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
30 октября, 19.00, «ВЭБ Арена»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 90 Бийол.
ЦСКАПомазун, Набабкин, Щенников, Дивеев, Шарлия, Обляков (Влашич, 88), Ахметов (Бийол, 64), Сигурдссон, Кучаев, Бистрович, Нисимура (Чалов, 61).
УфаБеленов, Сухов, Аликин, Неделчару, Терентьев, Фомин, Карп, Емельянов (Тилль, 74), Алиев (Бизяк, 82), Табидзе, Кротов (Козлов, 69).
Предупреждения:
Неделчару (61), Аликин (67).

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