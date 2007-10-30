Скандал с ЧМ-2018, Семак, Дзюба и гол Жиркова – лучшие в октябре, победы «Сити», «Барсы» и «Баварии» и другие новости утра

1. The Insider со ссылкой на телеграм-канал Black Mirror сообщил, что оргкомитет «Россия-2018» рассматривал методы воздействия на чиновников ФИФА при выборах страны-хозяйки ЧМ. В частности, голос Франца Беккенбауэра можно было получить за «щедрое вознаграждение консультационных услуг» его советника, а киприот Мариос Лефкаритис якобы был «склонен согласиться отдать свой голос за 1-1,5 млн евро».

2. Сергей Семак признан лучшим тренером октября в РПЛ. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком месяца. Приз за лучший гол также ушел «Зениту»: его получил Юрий Жирков.

3. КХЛ. «Автомобилист» уступил «Сибири», проиграв седьмой матч подряд (последние пять – с общим счетом 3:18), «Спартак» победил «Йокерит», «Сочи» обыграл «Салават Юлаев». Все результаты дня – здесь.

4. «Барселона» разнесла «Вальядолид» (5:1) и вышла на 1-е место в Ла Лиге. Месси божил: дубль и два ассиста, 50-й гол со штрафного в карьере и 100-й мяч – под руководством Вальверде. «Атлетико» не смог одолеть «Алавес», у мадридцев 4 ничьих в 5 последних матчах чемпионата.

5. В Петербурге проходят обыски по делу о хищениях при строительстве стадиона «Зенита».

6. Русский день в НХЛ. Овечкин и Радулов набрали по 4 очка, Андрей Свечников первым в истории лиги забил в стиле Гранлунда, Кучеров забросил 4-ю шайбу в сезоне. Результаты матчей – здесь.

7. В 4-м раунде Кубка английской лиги «Ман Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон», «Эвертон» прошел «Уотфорд».

8. Главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин покинул свой пост. Он был в команде во время допинг-скандалов в сезонах-2008/09 и 2013/14.

9. Судьи на 15-й тур РПЛ: Михаил Вилков назначен на «Зенит» – ЦСКА, Алексей Еськов будет работать на игре «Краснодар» – «Ростов». На обоих матчах будет ВАР.

10. «Бавария» проигрывала «Бохуму», но совершила камбэк благодаря голам Гнабри и Мюллера и вышла в 1/8 финала Кубка Германии 18-й сезон подряд. «Шальке» победил «Арминию», «Штутгарт» выбил «Гамбург», «Кельн» вылетел от клуба 4-го дивизиона. Все результаты – тут.

11. НБА. «Майами» обыграл «Атланту», «Денвер» уступил «Далласу», «Лейкерс» принимают «Мемфис».

12. «Интер» в гостях победил «Брешию» и идет первым в Серии А. «Юве» сегодня играет с «Дженоа».

13. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Жереми Шарди, а Карен Хачанов уступил Яну-Леннарду Штруффу во второй день «Мастерса» в Париже. Для Медведева это первое после «Уимблдона» поражение до финала.

На итоговом турнире WTA в Китае прошли матчи Красной группы: Петра Квитова проиграла Белинде Бенчич, а заменившая Наоми Осаку Кики Бертенс победила №1 рейтинга Эшли Барти.

14. В 5-м туре Евролиги-2019/20 «Химки» дома крупно обыграли греческий «Панатинаикос» (103:86). На счету Алексея Шведа 26 очков и 7 передач.

15. «Витесс» российского тренера Леонида Слуцкого вышел во 2-й раунд Кубка Голландии, обыграв «Де Графсхап».

16. Российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова разделят 10 млн рублей, полученных от Федерации бокса, между российскими участниками ЧМ-2019.

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