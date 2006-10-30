Россиянин Даниил Медведев во втором круге «Мастерса» в Париже проиграл 32-летнему Жереми Шарди – 6:4, 2:6, 4:6. Француз, вышедший в основную сетку из квалификации, прервал 9-матчевую беспроигрышную серию Медведева, по ходу которой тот выиграл все 18 сетов.

Медведев впервые с «Уимблдона» проиграл раньше финала. После выступления в Лондоне он дошел до решающего матча на шести турнирах подряд и выиграл три из них, включая два «Мастерса».

В Париже Медведев мог стать первым игроком, выигравшим 60 матчей в этом сезоне (сейчас у него 59 побед), а в случае выхода в финал – стать третьей ракеткой мира.

«Мы, русские, любим сарказм: настоящий, жесткий». Медведев-царь в журнале L’Equipe