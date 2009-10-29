В Петербурге проходят обыски по делу о хищениях при строительстве стадиона «Зенита»

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Газпром Арена (Крестовский) стадионы Р-Спорт Футбол

В Санкт-Петербурге проходят обыски по уголовному делу о хищении денег, выделенных на оснащение стадиона «Газпром Арена» средствами безопасности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
 
В махинации подозревается компания-поставщик систем. В обысках участвуют сотрудники Следственного комитета и экономической полиции.
 
Официального подтверждения о возбуждении уголовного дела пока нет.
 
Новый стадион «Зенита» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить в 2007 году.

Итоговая стоимость сооружения, открытого в 2017 году, составила 43 миллиарда рублей. 

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