В Петербурге проходят обыски по делу о хищениях при строительстве стадиона «Зенита»

В Санкт-Петербурге проходят обыски по уголовному делу о хищении денег, выделенных на оснащение стадиона «Газпром Арена» средствами безопасности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.



В махинации подозревается компания-поставщик систем. В обысках участвуют сотрудники Следственного комитета и экономической полиции.



Официального подтверждения о возбуждении уголовного дела пока нет.



Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить в 2007 году.

Итоговая стоимость сооружения, открытого в 2017 году, составила 43 миллиарда рублей.