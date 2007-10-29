Тарасов о России при Путине: «Меня все устраивает реально от и до. Ты стал меньше есть?»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в видеоинтервью журналисту Sports.ru Александру Головину поделился мнением о развитии России.

– Твое мнение, что в России все супер?

– Меня все устраивает реально от и до.

– Тебе нравится, как развивается страна?

– Меня лично все устраивает.

– Трех претензий ты не назвал. Скажи про три главных успеха Путина за 20 лет. Что тебе нравится больше всего?

– Мне нравится, как он выражает свою точку зрения. Как он ведет переговоры. И то что нас чуть-чуть стали уважать за это. И даже побаиваться. Вот это – нормально. Когда человек чуть побаивается, он уважает.

– Уважать стали, введя санкции против нас и выкинув из «Большой восьмерки»?

– Это часть игры, которую они затеяли.

– Они – это кто?

– Мы страдаем, что против нас санкции? Ты стал меньше есть?

– Я стал меньше зарабатывать в долларах.

– Хорошо, давай возьмем еду.

– Не заметил, как цены подросли?

– На мясо?

– На все продукты.

– Наверное, ты назовешь меня селебрити, но я в «Пятерочке» покупаю, могу в «Азбуке». Что нужно? Я не замечаю. А на что выросло, на хлеб?

– На все продукты, которые мы импортировали.

– Я захожу в магазин – лежит хлеб. Есть такая цена, такая и такая. Правильно? Ну вот выбирай, как тебе нужна. На какую ты рассчитываешь, – сказал Тарасов в эфире YouTube-канала «Всему Головин».