Гол Жиркова «Крыльям» признан лучшим в октябре в РПЛ

РПЛ назвала автора лучшего гола октября в чемпионате России.

Им стал защитник Юрий Жирков, поразивший ворота «Крыльев Советов» в выездном матче 14-го тура (2:0).

В голосовании принимали участие болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».