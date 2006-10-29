Гол Жиркова «Крыльям» признан лучшим в октябре в РПЛ

РПЛ назвала автора лучшего гола октября в чемпионате России.
Им стал защитник «Зенита» Юрий Жирков, поразивший ворота «Крыльев Советов» в выездном матче 14-го тура (2:0).
В голосовании принимали участие болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».
⚽ Гол Юрия Жиркова в ворота «Крыльев Советов» признан лучшим в октябре!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 29, 2019
Роскошный удар игрока «Зенита» выбрали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР 🔝#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца #КрыльяЗенит #Зенит pic.twitter.com/bDlurTUVie