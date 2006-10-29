Гол Жиркова «Крыльям» признан лучшим в октябре в РПЛ

Теги Зенит Крылья Советов Юрий Жирков рейтинги премьер-лига Россия Футбол

РПЛ назвала автора лучшего гола октября в чемпионате России.

Им стал защитник «Зенита» Юрий Жирков, поразивший ворота «Крыльев Советов» в выездном матче 14-го тура (2:0).

В голосовании принимали участие болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

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