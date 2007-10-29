Евролига. 5-й тур. «Химки» принимают «Панатинаикос», «Анадолу Эфес» – «Црвену Звезду»

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Сегодня в рамках 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2019/20 подмосковные «Химки» примут на своей арене греческий «Панатинаикос».

«Анадолу Эфес» сыграет дома с «Црвеной Звездой».

Евролига

Регулярный чемпионат

5-й тур

Химки Россия  –  Панатинаикос Греция 25:24 (1 четверть)
Дата проведения
29 октября, 20.00, «Арена Мытищи»
Онлайн матча

Анадолу Эфес Турция  –  Црвена Звезда мтс Сербия
Дата проведения
29 октября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Альба Германия  –  AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия
Дата проведения
29 октября, 22.00, «Mercedes-Benz Arena»
Онлайн матча

Виллербанн Франция  –  Кирольбет Баскония Испания
Дата проведения
29 октября, 22.45, «Астробаль»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА Россия – 4-0, Барселона Испания – 4-0, Анадолу Эфес Турция – 3-1, Химки Россия – 3-1, Милан Италия – 3-1, Бавария Германия – 2-2, Баскония Испания – 2-2, Панатинаикос Греция – 2-2, Жальгирис Литва – 2-2, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 2-2, Реал Испания – 2-2, Виллербан Франция – 2-2, Црвена Звезда Сербия – 1-3, Олимпиакос Греция – 1-3, Альба Германия – 1-3,  Фенербахче Турция – 1-3, Зенит Россия – 1-3, Валенсия Испания – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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