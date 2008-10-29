Ласицкене и Сидорова разделят 10 млн рублей, полученных от Федерации бокса, между российскими участниками ЧМ-2019

Российские легкоатлетки и Анжелика Сидорова поделят деньги, полученные ими от Федерации бокса России, между другими участниками чемпионата мира-2019 из России.

На чемпионате мира в Дохе Ласицкене взяла золото в прыжках в высоту, Сидорова – в прыжках с шестом. Федерация бокса России наградила спортсменок, вручив каждой по 5 млн рублей и автомобиль.

«Это награждение для нас стало неожиданностью. Мы решили, что должны разделить награду среди всех призеров и участников чемпионата мира по легкой атлетике. Все, кто участвовал в Дохе, получат часть средств. Надеюсь, что они будут счастливы и благодарны.



Я очень удивилась тому, что Федерация бокса решила нас отметить. Не могу принять такой подарок, это очень ответственно. Мы с Анжеликой обсуждали и вместе решили, что разделить приз будет правильно», – сказала Ласицкене.

«Я познакомилась с руководством Федерации бокса. Люди на самом деле болеют, живут, хотят сделать все для своего вида спорта. Нужно брать с них пример. Я восхищаюсь этими людьми», – цитирует Ласицкене РИА Новости.

После ЧМ-2019 Владас Ласицкас, супруг Марии, сравнил подарок жене от Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) с призами для боксеров от Федерации бокса России: «Боксерам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина плюс 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА – СМС от главы федерации с букетиком».

Наша лучшая легкоатлетка воюет с федерацией. Ей угрожали недопуском, а она взяла третье золото ЧМ подряд