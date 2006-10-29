Семак признан лучшим тренером октября в РПЛ

Главный тренер Сергей Семак признан лучшим среди своих коллег в РПЛ в октябре.

В уходящем месяце питерский клуб под руководством 43-летнего специалиста одержал три победы в трех матчах – с «Уралом» (3:1), «Ростовом» (6:1) и «Крыльями Советов» (2:0).

В опросе принимали участие болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

Семак опередил в голосовании Юрия Семина («Локомотив»), Сергея Матвеева («Краснодар»), Миодрага Божовича («Крылья Советов») и Кирилла Новикова («Динамо»).

После 14 туров «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ, опережая «Ростов» и «Локомотив» на 3 очка.