Тарасов – Головину: «Почему ты считаешь, что Крым не наша страна?»

Бывший полузащитник «Локомотива» в видеоинтервью журналисту Sports.ru Александру Головину рассказал о своем отношении к внешней политике России.

– Ты сказал, что нравится, как Путин ведет переговоры. С кем?

– Я сказал про точку зрения, как он ее отстаивает. Если он поставил цель, он ее достигает.

– Приведи пару примеров.

– Крым. Что, достиг?

– По-твоему, хорошо, что мы оттяпали кусок другой страны?

– А ты страдаешь как-то от этого? Я – нет. И почему ты считаешь, что это другая страна? Ты все знаешь и вот четко уверен, что Крым – это не наша страна?

– Я знаю, что был договор, который мы тоже подписали: Украина отказывается от ядерного вооружения, мы не трогаем Крым.

– Я скажу на своем примере: Тарасов получает три миллиона евро. Ты скажешь или кто-то другой так скажет. Ну я сижу и ржу над этим. Ты видел договор? Нет. Я тоже не видел. Но мне понравилось, что он сделал. Сказал и сделал.

Я говорю тебе за его человеческие качества. За его характер.

– Ты сравниваешь разные вещи.

– Почему разные?

– Договор, где сидел Ельцин…

– Я не видел этот договор. Ты читал договор?

– То есть весь мир об этом говорит, и его не было? Мы живем в параллельной реальности?

– Почему ты говоришь про весь мир? За весь мир не надо. У всех людей разные мнения. Кто-то считает, что неправильно сделали. Кто-то – правильно.

– Мир признает, что мы нарушили Будапештский меморандум.

– Мир какой? Какие страны?

– Германия, Франция, Испания... Любые страны.

– И что? Мне все равно на Францию, Италию, Испанию. Плевать на них хотел. Смотрю, что с моей страной происходит, – сказал Тарасов в эфире YouTube-канала «Всему Головин».