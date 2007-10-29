«Автомобилист» проиграл седьмой матч подряд. Последние пять – с общим счетом 3:18

«Автомобилист» на выезде уступил «Сибири» (0:3) в матче регулярного чемпионата .

Это седьмое поражение подряд клуба из Екатеринбурга. также проиграл 12 из 14 последних игр.

Последние три матча екатеринбуржцы проиграли с общим счетом 2:15, последние пять игр – с общим счетом 3:18.

Напомним, что «Автомобилист» начал этот сезон с восьми побед подряд.

На данный момент команда тренера и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции.

🤩 Читайте лучший хоккейный инстаграм! Там много Овечкина, Панарина, а еще разные игры и конкурсы 🙌