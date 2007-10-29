«Автомобилист» проиграл седьмой матч подряд. Последние пять – с общим счетом 3:18

«Автомобилист» на выезде уступил «Сибири» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Это седьмое поражение подряд клуба из Екатеринбурга. «Автомобилист» также проиграл 12 из 14 последних игр.
Последние три матча екатеринбуржцы проиграли с общим счетом 2:15, последние пять игр – с общим счетом 3:18.
Напомним, что «Автомобилист» начал этот сезон с восьми побед подряд.
На данный момент команда тренера Андрея Мартемьянова и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции.
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