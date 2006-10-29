КХЛ. «Сибирь» примет «Автомобилист», «Барыс» сыграет с «Магниткой», «Динамо» против «Авангарда»

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КХЛ

Регулярный чемпионат

Сибирь – Автомобилист
Дата проведения
29 октября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

 

Барыс – Металлург Мг
Дата проведения
29 октября, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Локомотив
Дата проведения
29 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Авангард
Дата проведения
29 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – Йокерит
Дата проведения
29 октября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Салават Юлаев
Дата проведения
29 октября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Рига – Куньлунь
Дата проведения
29 октября, 20.30, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

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