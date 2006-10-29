КХЛ. «Сибирь» примет «Автомобилист», «Барыс» сыграет с «Магниткой», «Динамо» против «Авангарда»

КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 октября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 29 октября, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 29 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 29 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 29 октября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
- Дата проведения
- 29 октября, 19.30, «Большой»
- Дата проведения
- 29 октября, 20.30, «Арена-Рига»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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