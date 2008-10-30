«Барса» разнесла «Вальядолид» (5:1) и вышла на 1-е место в Ла Лиге

В матче 11-го тура Ла Лиги «Барселона» на своем поле разгромила «Вальядолид» (5:1).
Каталонцы набрали 22 очка в 10 матчах и вышли на 1-е место в Ла Лиге.
«Гранада», «Реал Сосьедад» и «Севилья» свои игры проведут в среду и в четверг.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Вальядолид».
- Дата проведения
- 29 октября, 23.15, «Камп Ноу»
- Голы:
- 1:0 – 2 Лангле, 1:1 – 15 Оливас, 2:1 – 29 Видаль, 3:1 – 34 Месси, 4:1 – 75 Месси, 5:1 – 77 Суарес.
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Барселона –
тер Стеген, Лангле, Семеду, Альба (Серджи Роберто, 78), Пике, Бускетс, де Йонг (Ракитич, 60), Видаль, Фати (Гризманн, 63), Суарес, Месси.
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Вальядолид –
Масип, Оливас, Порро, Начо Мартинес (Салису, 32), Хоакин Фернандес, Мичел, Ануар (Эрвиас, 53), Вальдо Рубио, Барба, Гвардиола, Плано (Унал, 66).
- Предупреждения:
- Хоакин Фернандес (45), Гвардиола (68), Мичел (79).