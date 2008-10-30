«Барса» разнесла «Вальядолид» (5:1) и вышла на 1-е место в Ла Лиге

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В матче 11-го тура Ла Лиги «Барселона» на своем поле разгромила «Вальядолид» (5:1).

Каталонцы набрали 22 очка в 10 матчах и вышли на 1-е место в Ла Лиге.

«Гранада», «Реал Сосьедад» и «Севилья» свои игры проведут в среду и в четверг.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Вальядолид».

Барселона – Вальядолид 5:1 (3:1, 2:0)
Дата проведения
29 октября, 23.15, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 2 Лангле, 1:1 – 15 Оливас, 2:1 – 29 Видаль, 3:1 – 34 Месси, 4:1 – 75 Месси, 5:1 – 77 Суарес.
Барселонатер Стеген, Лангле, Семеду, Альба (Серджи Роберто, 78), Пике, Бускетс, де Йонг (Ракитич, 60), Видаль, Фати (Гризманн, 63), Суарес, Месси.
ВальядолидМасип, Оливас, Порро, Начо Мартинес (Салису, 32), Хоакин Фернандес, Мичел, Ануар (Эрвиас, 53), Вальдо Рубио, Барба, Гвардиола, Плано (Унал, 66).
Предупреждения:
Хоакин Фернандес (45), Гвардиола (68), Мичел (79).

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