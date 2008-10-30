«Барса» разнесла «Вальядолид» (5:1) и вышла на 1-е место в Ла Лиге

В матче 11-го тура Ла Лиги на своем поле разгромила «Вальядолид» (5:1).

Каталонцы набрали 22 очка в 10 матчах и вышли на 1-е место в Ла Лиге.

«Гранада», «Реал Сосьедад» и «Севилья» свои игры проведут в среду и в четверг.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Вальядолид».

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