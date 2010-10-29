Евгения Медведева: «Тема «Мемуаров гейши» для меня особенная, я взрослела до этой музыки»

Российская фигуристка рассказала о работе над произвольной программой с канадским хореографом .

«Тема «Мемуаров гейши» для меня особенная, потому что над этой музыкой я очень долго думала. Я до нее росла. Я взрослела до этой музыки и не брала ее раньше, потому что понимала, что я еще слишком юная для нее, для того, чтобы передать этот образ правильно – так, как я хочу. Но сейчас – после прошедшего сезона, да и по возрасту – я подросла, повзрослела и поняла, что пришло время.

(Мне нужны были) определенный постановщик, определенная портниха, определенные куски музыки. И все получилось так, как я и ожидала.

Рабочий процесс был очень захватывающий, порой веселый, потому что во многих моментах я чувствовала, что я действительно не умею кататься. Приходилось учиться по-новому чувствовать свое тело.

Это была сложная работа, потому что в течение пяти дней мы с Ше-Линн работали один на один три часа без перерыва, потом я сама арендовала лед и примерно два часа сама отрабатывала программу, а потом еще вне льда работала полтора-два часа примерно. В общем и целом получалось 8 часов беспрерывной работы в день. Это было изматывающе.

К тому же, там была холодная для меня арена, а в холоде я ну очень плохо работаю. Я не переношу недосып и холодные арены. Еще мы начинали работать рано утром: для меня 8 утра – это рано, для меня и 10 часов – это рано иногда. Недосып, холод… было сложно, но очень интересно, весело, это очень хороший experience (с англ. – опыт) для меня», – сказала Медведева в интервью Первому каналу.

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Медведева живет в параллельной вселенной: там она борется за золото Игр, прыгает четверные и строит новое тело