Месси забил 100-й гол за «Барсу» под руководством Вальверде

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«Барселона» принимает «Вальядолид» (3:1, первый тайм) в рамках 11-го тура чемпионата Испании. 

Нападающий хозяев Лионель Месси забил со штрафного на 34-й минуте встрече, также на его счету результативная передача. Это 100-й гол форварда за «Барсу» под руководством главного тренера Эрнесто Вальверде.

Под управлением Луиса Энрике аргентинец провел 158 матчей и забил 153 гола. Чаще всего Лео отмечался голами при Пепе Гвардиоле (211 голов за 219 игр). 

Месси отличился голом в четвертом матче за «Барсу» подряд. До этого он забил «Севилье» (4:0) и «Эйбару» (3:0) в Ла Лиге, а также «Славии» (2:1) в Лиге чемпионов. 

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь

 
 
 
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