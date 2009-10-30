Месси забил 100-й гол за «Барсу» под руководством Вальверде

принимает «Вальядолид» (3:1, первый тайм) в рамках 11-го тура чемпионата Испании.

Нападающий хозяев забил со штрафного на 34-й минуте встрече, также на его счету результативная передача. Это 100-й гол форварда за «Барсу» под руководством главного тренера Эрнесто Вальверде.

Под управлением Луиса Энрике аргентинец провел 158 матчей и забил 153 гола. Чаще всего Лео отмечался голами при Пепе Гвардиоле (211 голов за 219 игр).

Месси отличился голом в четвертом матче за «Барсу» подряд. До этого он забил «Севилье» (4:0) и «Эйбару» (3:0) в , а также «Славии» (2:1) в Лиге чемпионов.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.