РФС назначил судей на матчи 15-го тура чемпионата России.
2 ноября (суббота)
«Динамо» – «Ахмат»
Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Уфа» – «Локомотив»
Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Сочи» – «Тамбов»
Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Вячеслав Харламов (Москва).
«Зенит» – ЦСКА
Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ВАР – Виталий Мешков (Дмитров), АВАР – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
3 ноября (воскресенье)
«Краснодар» – «Ростов»
Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); ВАР – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
4 ноября (понедельник)
«Урал» – «Оренбург»
Судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
«Крылья Советов» – «Рубин»
Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург)
«Спартак» – «Арсенал»
Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).