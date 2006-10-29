НХЛ. «Торонто» примет «Вашингтон», «Рейнджерс» сыграют с «Тампой»

Теги результаты Питтсбург Рейнджерс Филадельфия Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Нэшвилл Детройт Чикаго Миннесота Калгари Эдмонтон Анахайм Даллас Сан-Хосе НХЛ Виннипег Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Сан-Хосе
Дата проведения
30 октября, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Калгари
Дата проведения
30 октября, 02.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Филадельфия
Дата проведения
30 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Вашингтон
Дата проведения
30 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Эдмонтон
Дата проведения
30 октября, 02.30, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Тампа-Бэй
Дата проведения
30 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Чикаго
Дата проведения
30 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Миннесота
Дата проведения
30 октября, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Виннипег
Дата проведения
30 октября, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

🤩 Читайте лучший хоккейный инстаграм! Там много Овечкина, Панарина, а еще разные игры и конкурсы 🙌

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья