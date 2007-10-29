Форвард «Питтсбурга» рассказал о своем отношении к США и ситуации с наличием у него американского гражданства.

«У моего ребенка есть американский паспорт. США – это мой второй дом. Я живу здесь уже 13 лет. Возможно, мой ребенок пойдет здесь в школу. Моя жена живет здесь.



Мне не нравится противостояние США и России. В России у нас есть правила: у тебя может быть два паспорта, в этом нет ничего плохого. Для меня это нормальная ситуация. У моего ребенка два паспорта. Все хорошо», – объяснил Малкин.

Малкин подтвердил наличие гражданства США. Это обнаружил Sports.ru

Оказалось, что у Малкина есть американский паспорт. Он состоит в Putin Team и критиковал Панарина

Малкин выдал мощное гражданское заявление: о Путине, протестах и жизни в России

🤩 Читайте лучший хоккейный инстаграм! Там много Овечкина, Панарина, а еще разные игры и конкурсы 🙌