«Барса» и «Реал» отказались меняться кругами, решение о матче примет специальный комитет

Место проведения матча между «Барселоной» и «Реалом» все еще не определено.

Оба клуба отказались меняться кругами, несмотря на просьбу Ла Лиги. отклонила предложение, так как считает, что матч должен пройти на «Камп Ноу».

«Реал» же считает, что если существует угроза безопасности, то матч должен быть отложен, а не просто перенесен в другое место.

Однако решение о месте проведения матча примет специальный комитет, в который войдет представитель Ла Лиги, представитель Королевской испанской футбольной федерации и независимый член комитета – Лукас Осорио.

Ранее Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году. В автономии начались беспорядки.

Матч «Барселона» – «Реал» запланирован на 26 октября.

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