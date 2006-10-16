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Черышев и Семенов – в сборной недели квалификации Евро-2020

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УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам игровой недели квалификации Евро-2020.

В команду попали два игрока сборной России – полузащитник Денис Черышев и защитник Андрей Семенов.

Черышев в игре с Кипром (5:0) забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Семенов отыграл матчи с киприотам и Шотландией (4:0) целиком.

Также в команду недели вошли вратарь Мерт Гюнок (Турция), защитники Мерих Демирал (Турция) и Рогви Бальдвинссон (Фарерские острова), хавбеки Эран Захави (Израиль), Руслан Малиновский (Украина) и Джон Макгинн (Шотландия), а также форварды Роберт Левандовски (Польша), Харри Кейн (Англия) и Ромелу Лукаку (Бельгия).

Черышев разбомбил Кипр (2+2) и получил в подарок «Дон Кихота» от близнецов-хирургов, похожих на Электроников

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