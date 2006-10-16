Рапино, Соболь и Тунберг – в списке 100 самых влиятельных женщин 2019 года по версии BBC

опубликовал список самых ста самых влиятельных и вдохновляющих женщин 2019 года.

В список попала американка , выигравшая чемпионат мира в составе сборной США и ставшая лучшей футболисткой мира.

Помимо Рапино, в рейтинг были включены 12 спортсменок, среди которых бегунья Дина Эшер-Смит из Великобритании, тхэквондистка из Ирана Кимия Ализаде-Зенурин, бегунья из Бахрейна Сальва Эид Насер и бегунья из Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.

Также в списке оказались политический и общественный деятель Любовь Соболь и эко-активистка Грета Тунберг.

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