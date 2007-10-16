Кравцов может вернуться в КХЛ из «Рейнджерс». «Трактор» оценивает его в 200 млн рублей

Нападающий системы Виталий Кравцов может вернуться в Россию.

19-летний форвард в мае подписал контракт новичка с клубом из Нью-Йорка.

Российский хоккеист пока не дебютировал в , так как после предсезонных матчей был отправлен в АХЛ.

Кравцов пропустил один из трех матчей фарм-клуба «Рейнджерс» «Хартфорда» на старте сезона, в двух других он не набрал ни одного очка и ни разу не бросил по воротам.

В связи с этим игрок рассматривает возможность возвращения в . 1 ноября в его контракте вступит в силу пункт, согласно которому он имеет право подписать договор с командой из Европы. Фактически это будет аренда на год, после этого нападающий вернется в «Рейнджерс».

В КХЛ права на Кравцова принадлежат , однако его возвращение в челябинский клуб крайне маловероятно.

«Трактор» планирует продать форварда в более богатый клуб, переговоры будут начинаться с суммы в 200 миллионов рублей (около 3 миллионов долларов – прим. Sports.ru).

Кравцов выступал за «Трактор» в КХЛ с 2016 по 2019 год. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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