Доходы «Ювентуса» от продаж атрибутики увеличились после подписания нападающего .

В 2019 финансовом году туринцы заработали 44,02 млн евро, годом ранее – 27,79 млн. Расходы, связанные с продажей атрибутики, возросли с 11,46 до 17,5 млн евро.

Таким образом, прибыль «Юве» от продажи атрибутики возросла за год на 10,2 млн евро – с 16,32 до 26,52 млн.

За финансовый год-2018/19 туринский клуб продал 1 315 000 футболок. По этому показателю «бьянконери» занимают 10-е место в мире, сообщает Calcio e Finanza со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Лидером является «Манчестер Юнайтед» (4 950 000 проданных футболок), опережающий «Ливерпуль» (3 943 000) и «Баварию» (3 475 000). В топ-10 также вошли «Реал», «Барселона», «Челси», «Боруссия», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Согласно исследованию Nielsen Sports, проведенному в 45 странах, в период с мая 2018 года по май 2019-го число болельщиков увеличилось на 38 миллионов человек и сейчас составляет 423 миллиона. Туринцы по этому показателю поднялись с 11-го места на 8-е.

Также увеличилось и число подписчиков «Юве» в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube). В июне 2018 года суммарно на сервисы клуба было подписано 50,4 млн человек, сейчас – 84,8 млн.

Это четвертый показатель в мире после «Реала» (249 млн), «Барселоны» (246,1 млн) и «Манчестер Юнайтед» (129,9 млн).

Доход «Ювентуса» в сезоне-2018/19 вырос до 621,5 млн евро, убытки – до 39 млн