Станислав Черчесов: «Наш президент подарил нам ЧМ, не надо было отбираться. Поэтому приглашали на сборы игроков независимо от их состояния»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о смене поколений в команде.

«Из тех, кто участвовал в чемпионате мира, на последнем сборе было, по-моему, всего 8 человек. У нас смена поколений идет на каждом сборе, мы называем этот процесс «объективной оценкой на сегодняшний день». В сборах должны участвовать футболисты, способные дать результат сегодня, сейчас. Стоя, каким бы мастером ты ни был, никого не обыграешь.

А на чемпионате мира была другая стратегия. Чемпионат мира наш президент нам подарил, туда не надо было отбираться. Поэтому приглашали на сборы потенциально сильных футболистов независимо от их текущего состояния. Им нужно было дать опыт, наиграть состав: перед чемпионатом мира есть 3-4 недели, чтобы подтянуть физические кондиции. Вот такая разница. Две разные стратегии», – сказал Черчесов.

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