Топ-10 зарплат КХЛ: у Мозякина 180 млн рублей в год, у Дацюка – 100

Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин является самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ с зарплатой 180 миллионов рублей в год.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», который опубликовал рейтинг зарплат игроков КХЛ.
Список из 10 самых дорогих хоккеистов лиги выглядит следующим образом:
1. Сергей Мозякин («Магнитка») – 180 миллионов рублей
2. Найджел Доус («Автомобилист») – 150 млн рублей
3. Данис Зарипов («Ак Барс») – 130 млн рублей
4. Виктор Антипин («Магнитка») – 125 млн рублей
5. Линус Умарк («Салават Юлаев») – 120 млн рублей
Максим Шалунов (ЦСКА) – 120 млн рублей
Вадим Шипачев («Динамо» Москва) – 120 млн рублей
8. Михаил Григоренко (ЦСКА) – 110 млн рублей
9. Джастин Азеведо («Ак Барс») – 105 млн рублей
10. Павел Дацюк («Автомобилист») – 100 млн рублей
Богдан Киселевич (ЦСКА) – 100 млн рублей
Иржи Секач (ЦСКА) – 100 млн рублей
Зарплаты учитываются без бонусов.
🤩 Читайте лучший хоккейный инстаграм! Там много Овечкина, Панарина, а еще разные игры и конкурсы 🙌