Топ-10 зарплат КХЛ: у Мозякина 180 млн рублей в год, у Дацюка – 100

Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин является самым высокооплачиваемым хоккеистом с зарплатой 180 миллионов рублей в год.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», который опубликовал рейтинг зарплат игроков КХЛ.

Список из 10 самых дорогих хоккеистов лиги выглядит следующим образом:

1. («Магнитка») – 180 миллионов рублей

2. Найджел Доус ( ) – 150 млн рублей

3. Данис Зарипов («Ак Барс») – 130 млн рублей

4. Виктор Антипин («Магнитка») – 125 млн рублей

5. Линус Умарк («Салават Юлаев») – 120 млн рублей

Максим Шалунов ( ) – 120 млн рублей

Вадим Шипачев («Динамо» Москва) – 120 млн рублей

8. Михаил Григоренко (ЦСКА) – 110 млн рублей

9. Джастин Азеведо («Ак Барс») – 105 млн рублей

10. Павел Дацюк («Автомобилист») – 100 млн рублей

(ЦСКА) – 100 млн рублей

Иржи Секач (ЦСКА) – 100 млн рублей

Зарплаты учитываются без бонусов.

🤩 Читайте лучший хоккейный инстаграм! Там много Овечкина, Панарина, а еще разные игры и конкурсы 🙌