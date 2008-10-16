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Топ-10 зарплат КХЛ: у Мозякина 180 млн рублей в год, у Дацюка – 100

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Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин является самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ с зарплатой 180 миллионов рублей в год.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», который опубликовал рейтинг зарплат игроков КХЛ.

Список из 10 самых дорогих хоккеистов лиги выглядит следующим образом:

1. Сергей Мозякин («Магнитка») – 180 миллионов рублей

2. Найджел Доус («Автомобилист») – 150 млн рублей

3. Данис Зарипов («Ак Барс») – 130 млн рублей

4. Виктор Антипин («Магнитка») – 125 млн рублей

5. Линус Умарк («Салават Юлаев») – 120 млн рублей

Максим Шалунов (ЦСКА) – 120 млн рублей

Вадим Шипачев («Динамо» Москва) – 120 млн рублей

8. Михаил Григоренко (ЦСКА) – 110 млн рублей

9. Джастин Азеведо («Ак Барс») – 105 млн рублей

10. Павел Дацюк («Автомобилист») – 100 млн рублей

Богдан Киселевич (ЦСКА) – 100 млн рублей

Иржи Секач (ЦСКА) – 100 млн рублей

Зарплаты учитываются без бонусов.

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