🇸🇮 Призер ЧМ-2017 Ольга Подчуфарова с нового сезона будет выступать за Словению

Российская биатлонистка с нового сезона будет выступать за сборную Словении.

По информации Sports.ru, переход спортсменки в новую команду уже согласован.

Подчуфарова – бронзовый призер чемпионата мира-2017 в Хохфльцене в смешанной эстафете. У нее три личных подиума на этапах Кубка мира (1 победа и 2 третьих места) и три медали чемпионата мира среди юниоров (1-1-1).

После сезона-2017/18 Подчуфарова объявила о завершении спортивной карьеры, но летом 2019-го заявила о возвращении в спорт.

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