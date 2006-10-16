Жорже Мендеш: «Роналду побьет рекорд Пеле и станет лучшим бомбардиром в истории»

Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш выразил мнение, что форвард «Юве» побьет рекорд результативности Пеле.

«Его статистика не обманывает и наглядно подчеркивает то, как Криштиану бьет рекорды.

Это делает его лучшим игроком в истории футбола, достижения Роналду с его клубами – в Англии, Испании и сейчас в Италии – и со сборной Португалии определяют его значительный отрыв от остальных.

Факт в том, что с Криштиану сборная Португалии уже сыграла в трех различных финалах и победила в двух из них.

Роналду достиг невероятной отметки в 700 забитых мячей, и у меня нет сомнений, что он превзойдет Пеле и станет лучшим бомбардиром в истории футбола. Он это сделает в .

В конце концов, 68 голов – это не так много для великолепного Криштиану, не так ли? И я к тому же уверен, что его лучшие выступления еще впереди», – заявил Мендеш в интервью Tuttosport.

700 голов Роналду: 444 правой ногой, 95 – за сборную, 1 – в пурпурной форме