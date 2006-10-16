Роналду заработал 44,1 млн евро за рекламу в инстаграме за год – вдвое больше, чем Месси

Нападающий «Ювентуса» стал лидером по доходам в инстаграме в прошлом году.

La Gazzetta dello Sport со ссылкой на исследование Buzz Bingo сообщает, что португалец за 12 месяцев опубликовал 49 рекламных постов за 900 000 евро каждый, заработав 44,1 млн евро.

Нападающий «Барселоны» занял второе место в рейтинге. Он опубликовал 36 записей в инстаграме – за 590 000 евро каждая – и заработал 21,2 млн евро.

На 4-м месте в рейтинге оказался экс-игрок «Манчестер Юнайтед» (около 10 млн евро), на 6-м – нападающий «ПСЖ» Неймар (около 6,5 млн евро).

700 голов Роналду: 444 правой ногой, 95 – за сборную, 1 – в пурпурной форме