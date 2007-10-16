Призер Универсиады-2019 Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг

Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг.

В ее пробе, сданной во время Универсиады-2019 в Красноярске, обнаружен запрещенный препарат торасемид, относящийся к классу диуретиков.

Кошевая призналась, что использовала этот препарат для того, чтобы снять отек ноги, но не знала, что он запрещен.

Срок дисквалификации спортсменки закончится в марте 2021 года.

На Универсиаде-2019 Кошевая взяла бронзу в парном катании вместе с Дмитрием Бушлановым. Теперь спортсмены, скорее всего, будут лишены медали.