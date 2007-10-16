Реклама 18+
Реклама 18+

Призер Универсиады-2019 Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг

Теги сборная России допинг Универсиада пары дисквалификации Дмитрий Бушланов Александра Кошевая Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг.

В ее пробе, сданной во время Универсиады-2019 в Красноярске, обнаружен запрещенный препарат торасемид, относящийся к классу диуретиков.

Кошевая призналась, что использовала этот препарат для того, чтобы снять отек ноги, но не знала, что он запрещен.

Срок дисквалификации спортсменки закончится в марте 2021 года.

На Универсиаде-2019 Кошевая взяла бронзу в парном катании вместе с Дмитрием Бушлановым. Теперь спортсмены, скорее всего, будут лишены медали.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья