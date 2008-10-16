Москва (ATP). Второй круг. Хачанов отыграл 5 матчболов у Кольшрайбера

Во втором круге ВТБ Кубка Кремля действующий чемпион Карен Хачанов на решающем тай-брейке победил Филиппа Кольшрайбера. В третьем сете россиянин отыграл пять матчболов – причем три на приеме.

Сетка турнира здесь.

ВТБ Кубок Кремля

Москва, Россия

14 – 20 октября 2019

ATP 250

Призовой фонд – 840 130 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг