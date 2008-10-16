Москва (ATP). Второй круг. Хачанов отыграл 5 матчболов у Кольшрайбера

Во втором круге ВТБ Кубка Кремля действующий чемпион Карен Хачанов на решающем тай-брейке победил Филиппа Кольшрайбера. В третьем сете россиянин отыграл пять матчболов – причем три на приеме.
Сетка турнира здесь.
ВТБ Кубок Кремля
Москва, Россия
14 – 20 октября 2019
ATP 250
Призовой фонд – 840 130 долларов
Крытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 16 октября, 18.45
- Дата проведения
- 16 октября, 14.45
- Дата проведения
- 16 октября, 16.15
- Дата проведения
- 16 октября, 12.40
- Дата проведения
- 17 октября, 20.00
- Дата проведения
- 17 октября, 18.00
- Дата проведения
- 17 октября, 16.00
- Дата проведения
- 17 октября, 14.30