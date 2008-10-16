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Москва (ATP). Второй круг. Хачанов отыграл 5 матчболов у Кольшрайбера

Теги результаты ATP ВТБ Кубок Кремля Теннис

Во втором круге ВТБ Кубка Кремля действующий чемпион Карен Хачанов на решающем тай-брейке победил Филиппа Кольшрайбера. В третьем сете россиянин отыграл пять матчболов – причем три на приеме. 

Сетка турнира здесь.

ВТБ Кубок Кремля

Москва, Россия

14 – 20 октября 2019

ATP 250

Призовой фонд – 840 130 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг

Карен Хачанов (Россия) Филипп Кольшрайбер (Германия)
3:6|6:3|7:6
Дата проведения
16 октября, 18.45
Онлайн матча

Адриан Маннарино (Франция) Михаил Кукушкин (Казахстан)
7:6|6:2
Дата проведения
16 октября, 14.45
Онлайн матча

 

Душан Лайович (Сербия) Лукаш Росол (Чехия)
6:4|6:7|6:3
Дата проведения
16 октября, 16.15
Онлайн матча

 

Андреас Сеппи (Италия) Роберто Карбалле Баэна (Испания)
5:7|6:1|6:3
Дата проведения
16 октября, 12.40
Онлайн матча

 

Марин Чилич (Хорватия) Иво Карлович (Хорватия)
Дата проведения
17 октября, 20.00
Онлайн матча

 

Жереми Шарди (Франция) Миомир Кецманович (Сербия)
Дата проведения
17 октября, 18.00
Онлайн матча

 

Егор Герасимов (Беларусь) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
17 октября, 16.00
Онлайн матча

 

Никола Милоевич (Сербия) Ален Авидзба (Россия)
Дата проведения
17 октября, 14.30
Онлайн матча
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