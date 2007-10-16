Шомуродов в Москве хотел доплатить 28 тысяч рублей за билеты в бизнес-класс и услышал: «А у вас что, деньги есть?»

Представитель форварда Эльдора Шомуродова Кахор Муминов в интервью Sports.ru рассказал о том, что его клиента не всегда узнают в лицо.

«Были матчи сборной, Шомуродов летел через Москву. У Эльдора спина болела, а ему в сборной взяли билет в эконом.

Он хотел поменять, чтобы бизнесом полететь. И спросил, сколько надо доплатить. Ему говорят: 28 тысяч. И уточняют: «А у вас что, деньги есть?».

Да, Москва вот такая жесткая. Другое дело в Ростове: там и 5 минут не проходит без селфи или автографа», – сказал Муминов.

Шомуродов – суперзвезда РПЛ. Забивает всем, лидирует с «Ростовом», ест плов на рынке