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Ла Лига предложила «Барсе» и «Реалу» поменяться кругами из-за событий в Каталонии

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига происшествия Политика календарь Футбол

События в Каталонии могут повлечь за собой изменения в расписании чемпионата Испании.

Ла Лига попросила «Реал» и «Барселону» поменяться кругами, чтобы  матч между командами, запланированный на 26 октября в Барселоне, прошел в Мадриде.

Подобная просьба обусловлена желанием избежать проблем с безопасностью, так как в этот же день в Барселоне пройдут протесты.

Таким образом, матч второго круга между командами может пройти 1 марта в Барселоне.

Ранее Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году. В автономии начались беспорядки.

«Барса», Пике и Хави поддержали каталонских политзаключенных. Ракитич из-за протестов пошел пешком из аэропорта

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