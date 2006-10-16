Арбитражный суд Москвы арестовал 100% акций сети поликлиник «Медис», которая принадлежит компании «Союз» президента ЦСКА Евгения Гинера.

Ранее сеть принадлежала «Росгосстраху», когда им владел Данил Хачатуров. Иск в суд был подан «Росгосстрахом», сменившим владельца.

Истец требовал, чтобы компанию Гинера лишили 100% прав на «Медис». Суд в итоге запретил ФНС вносить любые изменения в ЕГРЮЛ, касающиеся 100% акций сети поликлиник.

По решению суда компании Гинера запрещено отчуждать или обременять акции, передавать их в доверительное управление и заключать любые иные сделки.