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НХЛ. «Вашингтон» принимает «Торонто», «Питтсбург» играет с «Колорадо»

Теги результаты Питтсбург Филадельфия Баффало Торонто Каролина Вашингтон Коламбус Колорадо Эдмонтон Анахайм Даллас Сан-Хосе НХЛ Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

Коламбус – Даллас
Дата проведения
17 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Колорадо
Дата проведения
17 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Торонто
Дата проведения
17 октября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Филадельфия
Дата проведения
17 октября, 04.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Баффало
Дата проведения
17 октября, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Каролина
Дата проведения
17 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

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