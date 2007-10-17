НХЛ. «Вашингтон» принимает «Торонто», «Питтсбург» играет с «Колорадо»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 17 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 17 октября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 17 октября, 04.30, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 17 октября, 05.00, «Honda Center»
- Дата проведения
- 17 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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