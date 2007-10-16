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Зарплатный бюджет «Магнитки» – 1,5 млрд рублей. Больше только у СКА и ЦСКА

Теги Металлург Мг ЦСКА СКА Николай Кулемин Сергей Мозякин бизнес Михаил Бирюков КХЛ Андрей Локтионов Евгений Тимкин Эрик О′Делл Виктор Антипин Егор Яковлев Брэндoн Козун Алексей Береглазов Иван Верещагин Дмитрий Буйницкий деньги Хоккей

Бюджет зарплат магнитогорского «Металлурга» в этом сезоне составляет около 1,5 миллиарда рублей.

Только СКА и ЦСКА тратят на зарплаты больше — порядка 1,75 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на близкий к магнитогорскому клубу источник.

Самые высокооплачиваемые хоккеисты «Металлурга» – это Сергей Мозякин и Виктор Антипин. Мозякин получает 180 миллионов рублей в год, Антипин – 125 млн.

Зарплаты Егора Яковлева и Андрея Локтионова – 95 млн рублей, Брэндона Козуна и Эрика О’Делла – 75 млн рублей.

Иван Верещагин зарабатывает 50 млн рублей, Алексей Береглазов – 55 млн рублей, Евгений Бирюков – 45 млн рублей.

Оклад Евгения Тимкина составляет 45 млн рублей. В этом сезоне нападающий не набрал ни одного очка в 14 матчах.

У Дмитрия Буйницкого подписан с «Магниткой» трехлетний контракт на 100 млн рублей. 

В прошлом сезоне Николай Кулемин получал 165 млн рублей. Летом с ним было переподписано соглашение – на 95 млн рублей.

На данный момент магнитогорский клуб занимает последнее место в таблице Восточной конференции. Ранее команду покинул вице-президент Геннадий Величкин.

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