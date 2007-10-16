Зарплатный бюджет «Магнитки» – 1,5 млрд рублей. Больше только у СКА и ЦСКА

Бюджет зарплат магнитогорского в этом сезоне составляет около 1,5 миллиарда рублей.

Только СКА и ЦСКА тратят на зарплаты больше — порядка 1,75 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на близкий к магнитогорскому клубу источник.

Самые высокооплачиваемые хоккеисты «Металлурга» – это и Виктор Антипин. Мозякин получает 180 миллионов рублей в год, Антипин – 125 млн.

Зарплаты Егора Яковлева и – 95 млн рублей, Брэндона Козуна и Эрика О’Делла – 75 млн рублей.

Иван Верещагин зарабатывает 50 млн рублей, – 55 млн рублей, Евгений Бирюков – 45 млн рублей.

Оклад Евгения Тимкина составляет 45 млн рублей. В этом сезоне нападающий не набрал ни одного очка в 14 матчах.

У Дмитрия Буйницкого подписан с «Магниткой» трехлетний контракт на 100 млн рублей.

В прошлом сезоне получал 165 млн рублей. Летом с ним было переподписано соглашение – на 95 млн рублей.

На данный момент магнитогорский клуб занимает последнее место в таблице Восточной конференции. Ранее команду покинул вице-президент Геннадий Величкин.

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