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Москва (WTA). Второй круг. Бертенс играет с Канепи, Кудерметова встретится со Свитолиной, Павлюченкова – с Грачевой

Теги результаты WTA ВТБ Кубок Кремля Теннис

Во втором круге ВТБ Кубка Кремля Вероника Кудерметова сыграет с первой сеяной Элиной Свитолиной, а чемпионка-2015 Анастасия Павлюченкова – с Варварой Грачевой.

Сетка турнира здесь.

ВТБ Кубок Кремля

Москва, Россия

14 – 20 октября 2019

Premier

Призовой фонд – 1 032 000 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг

Белинда Бенчич (Швейцария) Полона Герцог (Словения)
1:6|6:3|6:4
Дата проведения
16 октября, 11.05
Онлайн матча

 

Екатерина Александрова (Россия) Анна Калинская (Россия)
6:1|6:1
Дата проведения
16 октября, 13.24
Онлайн матча

Кирстен Флипкенс (Бельгия) Даяна Ястремская (Украина)
6:3|3:6|6:3
Дата проведения
16 октября, 14.48
Онлайн матча

 

Каролина Мухова (Чехия) Донна Векич (Хорватия)
6:4|6:2
Дата проведения
16 октября, 22.09
Онлайн матча

 

Анастасия Севастова (Латвия) Кристина Младенович (Франция)
Дата проведения
17 октября, 15.00
Онлайн матча

 

Элина Свитолина (Украина) Вероника Кудерметова (Россия)
Дата проведения
17 октября, 12.30
Онлайн матча

Кайя Канепи (Эстония) Кики Бертенс (Голландия)
4:3
Дата проведения
17 октября, 11.09
Онлайн матча

 

Варвара Грачева (Россия) Анастасия Павлюченкова (Россия)
Дата проведения
17 октября, 18.30
Онлайн матча

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