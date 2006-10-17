Москва (WTA). Второй круг. Бертенс играет с Канепи, Кудерметова встретится со Свитолиной, Павлюченкова – с Грачевой

Во втором круге ВТБ Кубка Кремля Вероника Кудерметова сыграет с первой сеяной Элиной Свитолиной, а чемпионка-2015 Анастасия Павлюченкова – с Варварой Грачевой.
Сетка турнира здесь.
ВТБ Кубок Кремля
Москва, Россия
14 – 20 октября 2019
Premier
Призовой фонд – 1 032 000 долларов
Крытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 16 октября, 11.05
- Дата проведения
- 16 октября, 13.24
- Дата проведения
- 16 октября, 14.48
- Дата проведения
- 16 октября, 22.09
- Дата проведения
- 17 октября, 15.00
- Дата проведения
- 17 октября, 12.30
- Дата проведения
- 17 октября, 11.09
- Дата проведения
- 17 октября, 18.30