Москва (WTA). Второй круг. Бертенс играет с Канепи, Кудерметова встретится со Свитолиной, Павлюченкова – с Грачевой

Во втором круге ВТБ Кубка Кремля Вероника Кудерметова сыграет с первой сеяной Элиной Свитолиной, а чемпионка-2015 Анастасия Павлюченкова – с Варварой Грачевой.

Сетка турнира здесь.

ВТБ Кубок Кремля

Москва, Россия

14 – 20 октября 2019

Premier

Призовой фонд – 1 032 000 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг