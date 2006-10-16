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Матч между «Барселоной» и «Реалом» могут перенести на 18 декабря из-за протестов в Каталонии

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига происшествия Федерация футбола Испании Политика Класико Футбол

Матч 10-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом», который должен пройти 26 октября, может быть перенесен из-за непростой политической обстановки в Каталонии, сообщает Marca.

По информации источника, встреча может быть проведена 18 декабря.

Как стало известно ранее, ни «Барселона», ни «Реал» не согласились на то, чтобы поменяться кругами и провести матч 10-го тура Ла Лиги в Мадриде. Также сообщается, что ни Испанская федерация футбола, ни представители Ла Лиги не хотят, чтобы столь напряженная встреча прошла в Каталонии во время массовых беспорядков.

Сообщается, что вариант с переносом матча на декабрь устраивает и «Реал», и «Барселону», хотя каталонцы предпочли бы провести матч согласно календарю.

Решение по этому вопросу примет комитет по проведению соревнований. Сообщается, что оно должно быть оглашено до понедельника. 

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